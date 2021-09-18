"Шахтер" разгромил "Мариуполь"

Фото: сайт "Шахтера"

В рамках 8-го тура УПЛ "Шахтер" уверенно разобрался с "Мариуполем".

"Горняки" догнали по очкам лидирующее "Динамо", однако киевский клуб сыграет свой матч позже.

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:5

Голы: Сикан, 18 - 0:1, Мудрик, 20 - 0:2, Тете, 53 - 0:3, Судаков, 77 - 0:4, Судаков, 80 - 0:5

"Мариуполь": Кудрик, Недес, Кошкош, Микицей, Царюк (Поталов, 46), Клименко (Савин, 46), Петерман (Филонов, 67), Козишкурт (О. Степаненко, 62), Козыцкий, Махиня, Плакса.

"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 58), Корниенко, Бондаренко, Т. Степаненко (Маркос Антонио, 59), Тете, Алан Патрик (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63), Сикан.

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