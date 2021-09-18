Холанд отказался подарить футболку ребенку
Фото: инстаграм Холанда
Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не обменялся футболками с капитаном Гибралтара Роем Чиполиной после игры квалификации ЧМ-2022.
Об этом инциденте сообщил нападающий Гибралтара Рис Стайч.
"Рой сказал ему: "Мой маленький сын - твой большой фанат, ты не против обменяться футболками?" Холанд просто взглянул на него, рассмеялся и ушел!
Можно купить множество вещей, но не класс. У него была возможность отдать футболку и сделать счастливым этого малыша, однако он отказался", - приводит слова Стайча The Sun.
Напомним, что в том матче Норвегия победила со счетом 3:0. Холанд не отметился голом и был заменен.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20