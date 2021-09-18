Холанд отказался подарить футболку ребенку

Фото: инстаграм Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не обменялся футболками с капитаном Гибралтара Роем Чиполиной после игры квалификации ЧМ-2022.

Об этом инциденте сообщил нападающий Гибралтара Рис Стайч.

"Рой сказал ему: "Мой маленький сын - твой большой фанат, ты не против обменяться футболками?" Холанд просто взглянул на него, рассмеялся и ушел!

Можно купить множество вещей, но не класс. У него была возможность отдать футболку и сделать счастливым этого малыша, однако он отказался", - приводит слова Стайча The Sun.

Напомним, что в том матче Норвегия победила со счетом 3:0. Холанд не отметился голом и был заменен.

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