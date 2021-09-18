"Астон Вилла" разгромила "Эвертон" в матче АПЛ

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"Астон Вилла" разгромила "Эвертон" в матче АПЛФото: твиттер "Астон Виллы"

В рамках 5-го тура АПЛ "Астон Вилла" разгромила "Эвертон".

"Астон Вилла" - "Эвертон" 3:0

Голы: Кэш, 66 - 1:0, Динь (аг), 69 - 2:0, Бэйли, 75 - 3:0

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт (Бэйли, 61; Янг, 82), Макгинн (Накамба, 40), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш (Траоре, 86), Ингз, Уоткинс.

"Эвертон": Бегович, Годфри (Кенни, 80), Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Ивоби (Дэвис, 81), Аллан (Гордон, 72), Дукуре, Грэй, Рондон (Андре Гомеш, 63).

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