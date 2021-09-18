Мбаппе не поможет ПСЖ в матче с "Лионом"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в матче с "Лионом", сообщает сайт клуба.

Напомним, что Мбаппе восстанавливается после повреждения голеностопа, которое он получил в игре Лиги Чемпионов против "Брюгге" (1:1).

Поединок между ПСЖ и "Лионом" состоится завтра, 19 сентября, в 21:45 (мск).

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