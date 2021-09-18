"Аталанта" Миранчука скромно победила "Салернитану"

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"Аталанта" Миранчука скромно победила "Салернитану"Фото: твиттер "Аталанты"

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Аталанта" переиграла "Салернитану".

Благодаря победе "Аталанта" поднялась на седьмое место. Отметим, что Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

"Салернитана" - "Аталанта" 0:1

Гол: Сапата, 75 - 0:1

"Салернитана": Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61), Кешрида, Рибери (Оби, 46), Кулибали, Кулибали, Джурич (Нванкво, 74), Гондо (Бонаццоли, 61).

"Аталанта": Муссо, Мэле, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Гозенс (Пеццелла, 90), Фройлер, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Копмейнерс, 46), Сапата, Миранчук (Иличич, 46).

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