"Аталанта" Миранчука скромно победила "Салернитану"
Фото: твиттер "Аталанты"
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Аталанта" переиграла "Салернитану".
Благодаря победе "Аталанта" поднялась на седьмое место. Отметим, что Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма.
"Салернитана" - "Аталанта" 0:1
Гол: Сапата, 75 - 0:1
"Салернитана": Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61), Кешрида, Рибери (Оби, 46), Кулибали, Кулибали, Джурич (Нванкво, 74), Гондо (Бонаццоли, 61).
"Аталанта": Муссо, Мэле, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Гозенс (Пеццелла, 90), Фройлер, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Копмейнерс, 46), Сапата, Миранчук (Иличич, 46).
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