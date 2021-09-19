Анчелотти рассказал о травмах Азара и Бэйла
Фото: инстаграм Анчелотти
Наставник "Реала" Карло Анчелотти поделился информацией о травмах Эдена Азара и Гарета Бэйла.
"Азар пропустил игру с "Интером", так как у него был небольшой дискомфорт в колене. Он чувствует себя лучше, однако мы должны быть осторожны. У него было много повреждений, и давать ему играть два матча подряд может быть опасно. Мы уверены, что он снова будет в своем лучшем состоянии.
Мы не знаем, сколько времени займет восстановление Бэйла. Это серьезное повреждение. Иногда может случиться так, что футболисты получают травмы из-за усталости", - приводит слова Анчелотти Sport.es.
Напомним, что сегодня "Реал" ожидает выезд к "Валенсии".
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|20
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|Алавес
|20
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
|20
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