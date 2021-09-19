Тухель прокомментировал несостоявшийся переход Кейна в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель высказался о несостоявшемся трансфере форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в "Манчестер Сити".
"Я думал, что это случится. Я не боялся - если бы это произошло, мне было бы очень интересно, как это могло бы изменить стиль игры "Манчестер Сити". Мы никого не боимся. Мы принимаем любую команду - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" - они сильны, как никакие другие в этой лиге. У них сильные, сильные составы. Это нормально, что те, с кем вы соревнуетесь, борются за лучших футболистов.
Я думал, что это должно произойти. С другой стороны, я был счастлив, что он остался, так как это хорошо, что в футболе существуют люди, которые играют только за один клуб в лиге. Харри Кейн - это "Тоттенхэм", и даже для меня - я, совершенно очевидно, не имею никакого отношения к "Тоттенхэму", я никогда на них не работал. Однако если вы думаете о "Тоттенхэме" в последнее десятилетие, вы думаете о Харри Кейне. Это очень, очень здорово.
Когда вы думаете о Лионеле Месси, вы сразу думаете о "Барселоне", и очень сложно представить, что он сейчас играет за другой клуб. То же самое и с Харри Кейном. С этой точки зрения я был счастлив, потому что мне нравится, что подобные вещи все еще происходят. Также приятно, что Ромелу Лукаку вернулся в "Челси". Некоторые вещи хорошо сочетаются и не должны меняться", - приводит слова Тухеля ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18