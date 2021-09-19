Тухель прокомментировал несостоявшийся переход Кейна в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель высказался о несостоявшемся трансфере форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в "Манчестер Сити".

"Я думал, что это случится. Я не боялся - если бы это произошло, мне было бы очень интересно, как это могло бы изменить стиль игры "Манчестер Сити". Мы никого не боимся. Мы принимаем любую команду - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" - они сильны, как никакие другие в этой лиге. У них сильные, сильные составы. Это нормально, что те, с кем вы соревнуетесь, борются за лучших футболистов.

Я думал, что это должно произойти. С другой стороны, я был счастлив, что он остался, так как это хорошо, что в футболе существуют люди, которые играют только за один клуб в лиге. Харри Кейн - это "Тоттенхэм", и даже для меня - я, совершенно очевидно, не имею никакого отношения к "Тоттенхэму", я никогда на них не работал. Однако если вы думаете о "Тоттенхэме" в последнее десятилетие, вы думаете о Харри Кейне. Это очень, очень здорово.

Когда вы думаете о Лионеле Месси, вы сразу думаете о "Барселоне", и очень сложно представить, что он сейчас играет за другой клуб. То же самое и с Харри Кейном. С этой точки зрения я был счастлив, потому что мне нравится, что подобные вещи все еще происходят. Также приятно, что Ромелу Лукаку вернулся в "Челси". Некоторые вещи хорошо сочетаются и не должны меняться", - приводит слова Тухеля ESPN.

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