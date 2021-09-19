"Роналду, пожалуйста, можешь остановиться?": Криштиану сделал фото с мальчиком у входа на базу "МЮ"

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду исполнил желание мальчика по дороге на тренировку.

Как сообщает Daily Mail, мальчик с самодельной табличкой с надписью "Роналду, пожалуйста, можешь остановиться? Это сделало бы мой выходной" стоял возле тренировочной базы "МЮ" в Каррингтоне.

Роналду увидев ребенка сразу же подошел и сфотографировался с ним.

Отмечается, что португалец прибыл на тренировку первым из футболистов "МЮ".

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