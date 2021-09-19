Принц Камбоджи хочет купить клуб французской Лиги 1

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Принц Камбоджи хочет купить клуб французской Лиги 1

Принц Камбоджи Нородом Равичок может приобрести "Сент-Этьен".

Как сообщает Get French Football News, принц предлагает за французский клуб 100 миллионов евро.

Отмечается, что руководство "Сент-Этьена" как раз занимается поиском нового инвестора. Переговоры могут стартовать в ближайшее время.

После 6 туров "Сент-Этьен" идет в Лиге 1 на предпоследнем месте.

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