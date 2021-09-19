Принц Камбоджи хочет купить клуб французской Лиги 1
Принц Камбоджи Нородом Равичок может приобрести "Сент-Этьен".
Как сообщает Get French Football News, принц предлагает за французский клуб 100 миллионов евро.
Отмечается, что руководство "Сент-Этьена" как раз занимается поиском нового инвестора. Переговоры могут стартовать в ближайшее время.
После 6 туров "Сент-Этьен" идет в Лиге 1 на предпоследнем месте.
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|Команда
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|О
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|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13