"Интер" нацелился на ван де Бека

Фото: инстаграм ван де Бека

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может покинуть клуб.

Как сообщает Provenquality, 24-летний голландец может сменить команду из-за отсутствия игровой практики.

За ситуацией следит "Интер", который готов сделать предложение уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне ван де Бек принял участие в двух матчах, суммарно проведя на поле 52 минуты.

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