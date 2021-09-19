"Интер" нацелился на ван де Бека

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"Интер" нацелился на ван де Бека Фото: инстаграм ван де Бека

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может покинуть клуб.

Как сообщает Provenquality, 24-летний голландец может сменить команду из-за отсутствия игровой практики.

За ситуацией следит "Интер", который готов сделать предложение уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне ван де Бек принял участие в двух матчах, суммарно проведя на поле 52 минуты.

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