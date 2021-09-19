"Сампдория" разгромила "Эмполи" в матче Серии А

Теги сампдорияэмполи

"Сампдория" разгромила "Эмполи" в матче Серии АФото: твиттер "Сампдории"

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Сампдория" крупно обыграла "Эмполи".

"Эмполи" - "Сампдория" 0:3

Голы: Капуто, 31 - 0:1, Капуто, 52 - 0:2, Кандрева, 70 - 0:3

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Маркицца, Хендерсон (Бандинелли, 57), Хаас (Журковски, 56), Байрами (Ла Мантия, 78), Риччи, Манкузо (Пинамонти, 68), Кутроне (Ди Франческо, 68).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли (Шабо, 83), Ауджелло, Кандрева, Дамсгор (Депаоли, 69), Адриен Силва (Экдаль, 69), Торсбю (Аскильдсен, 63), Куальярелла, Капуто (Торрегросса, 83).

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