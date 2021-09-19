"Манчестер Юнайтед" готов продать 7 футболистов

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"Манчестер Юнайтед" готов продать 7 футболистов Фото: инстаграм Ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" готов устроить массовую распродажу.

Как сообщает The Sun, "красные дьяволы" готовы продать сразу 7 футболистов - Донни ван де Бека, Джесси Лингарда, Эрика Байи, Алекса Теллеса, Диогу Далота, Фила Джонса и Антони Мартиаля.

Отмечается, что вырученные деньги пойдут на формирование новой команды.

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