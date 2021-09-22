Мама Роналду высказалась о возвращении Криштиану в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду

Долореш Авейру, мама Криштиану Роналду, прокомментировала возвращении сына в "Манчестер Юнайтед".

"По телевизору говорили о "Манчестер Сити", однако Криштиану сказал мне: "Мама, не волнуйся о том, что они говорят, потому что я перехожу в "Манчестер Юнайтед".

Когда я увидела заполненный стадион на игре против "Ньюкасла", услышала, как 75 тысяч болельщиков скандируют его имя, то испытала фантастические эмоции", - приводит слова Долореш Tuttosport.

Напомним, что "МЮ" купил Роналду у "Ювентуса" минувшим летом.

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