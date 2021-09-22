Гвардиола пожаловался на количество замен в АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о количестве замен в АПЛ.
"У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно. Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.
Все в мире следят за игроками, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены - и игры каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет - и при этом три замены, когда у всех пять.
Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, сможет объяснить мне, почему все именно так", - приводит слова Гвардиолы The Mirror.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18