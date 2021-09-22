Гвардиола пожаловался на количество замен в АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о количестве замен в АПЛ.

"У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно. Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.

Все в мире следят за игроками, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены - и игры каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет - и при этом три замены, когда у всех пять.

Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, сможет объяснить мне, почему все именно так", - приводит слова Гвардиолы The Mirror.

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