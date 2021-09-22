Это′О лестно высказался о Бензема
Фото: инстаграм Бензема
Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это′О поделился мнением о нападающем "Реала" Кариме Бензема.
"Реал" может похвастаться лучшим центральным форвардом мира - Каримом Бензема. Можно спорить по тому или иному поводу, однако в конце сезона "Реал" все равно в числе лучших. И в этом году его нельзя списывать со счетов. "Реал" остается "Реалом".
Очевидно, что Карим не занимает того места на пьедестале, которого заслуживает. Однако такое в футболе бывает. Некоторые игроки остаются недооцененными, других, напротив, переоценивают. Такова жизнь.
Если бы это зависело от меня... Бензема входит в число игроков, заслуживших "Золотой мяч". Однако такие всегда были: Рауль, Мальдини, Роберто Карлос... Это очень важные футболисты, которым не довелось получить индивидуальный приз", - приводит слова Это′О As.
Читайте также: Бензема ярко высказался о "Золотом мяче". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мама Роналду: "Без футбола Криштиану был никем"
-
"Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес"
-
"Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1
-
"Ростов" проиграл "Чайке", "Крылья Советов" забили 10 голов "Знамени": все результаты Кубка России 22 сентября
-
"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"
-
"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса
-
Это′О лестно высказался о Бензема
-
Гвардиола пожаловался на количество замен в АПЛ
-
Мама Роналду высказалась о возвращении Криштиану в "Манчестер Юнайтед"
-
Пиняев высказался о возможном переходе Захаряна в "Барселону"
-
Семак высказался о возможной ротации в матче с "Крыльями Советов"
-
Заболотный рассказал о самом ярком моменте в карьере
-
Рэй Парлор сравнил Роналду и Салаха
-
Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб
-
1
ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"
-
Агент Тюкавина рассказал об интересе к игроку в РПЛ
-
Хавбек "Ювентуса" попал в аварию
-
В Германии высказались об интересе к Захаряну
-
Канчельскис против назначения Черчесова в "Спартак"
-
Куман сказал, когда уйдет из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14