Это′О лестно высказался о Бензема

Теги реал мадридкарим бенземасамуэль это'о

Это′О лестно высказался о Бензема Фото: инстаграм Бензема

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это′О поделился мнением о нападающем "Реала" Кариме Бензема.

"Реал" может похвастаться лучшим центральным форвардом мира - Каримом Бензема. Можно спорить по тому или иному поводу, однако в конце сезона "Реал" все равно в числе лучших. И в этом году его нельзя списывать со счетов. "Реал" остается "Реалом".

Очевидно, что Карим не занимает того места на пьедестале, которого заслуживает. Однако такое в футболе бывает. Некоторые игроки остаются недооцененными, других, напротив, переоценивают. Такова жизнь.

Если бы это зависело от меня... Бензема входит в число игроков, заслуживших "Золотой мяч". Однако такие всегда были: Рауль, Мальдини, Роберто Карлос... Это очень важные футболисты, которым не довелось получить индивидуальный приз", - приводит слова Это′О As.

Читайте также: Бензема ярко высказался о "Золотом мяче". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"

"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов