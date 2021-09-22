Это′О лестно высказался о Бензема

Фото: инстаграм Бензема

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это′О поделился мнением о нападающем "Реала" Кариме Бензема.

"Реал" может похвастаться лучшим центральным форвардом мира - Каримом Бензема. Можно спорить по тому или иному поводу, однако в конце сезона "Реал" все равно в числе лучших. И в этом году его нельзя списывать со счетов. "Реал" остается "Реалом".

Очевидно, что Карим не занимает того места на пьедестале, которого заслуживает. Однако такое в футболе бывает. Некоторые игроки остаются недооцененными, других, напротив, переоценивают. Такова жизнь.

Если бы это зависело от меня... Бензема входит в число игроков, заслуживших "Золотой мяч". Однако такие всегда были: Рауль, Мальдини, Роберто Карлос... Это очень важные футболисты, которым не довелось получить индивидуальный приз", - приводит слова Это′О As.

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