"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса
Фото: инстаграм Мартинеса
"Барселона" хочет видеть Роберто Мартинеса главным тренером команды.
Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте тренера со сборной Бельгии, в размере 1,8 миллиона евро.
Отметим, что контракт Мартинеса со сборной Бельгии истекает в декабре 2022 года по окончании ЧМ-2022.
Нынешний наставник "Барсы" Рональд Куман может уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14