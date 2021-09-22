"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса

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"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса Фото: инстаграм Мартинеса

"Барселона" хочет видеть Роберто Мартинеса главным тренером команды.

Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы выплатить сумму отступных, которая прописана в контракте тренера со сборной Бельгии, в размере 1,8 миллиона евро.

Отметим, что контракт Мартинеса со сборной Бельгии истекает в декабре 2022 года по окончании ЧМ-2022.

Нынешний наставник "Барсы" Рональд Куман может уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

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