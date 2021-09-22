"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"

Фото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл выездную победу над "Специей".

Благодаря победе туринцы поднялись на 12-е место.

"Специя" - "Ювентус" 2:3

Голы: Кин, 28 - 0:1, Джаси, 33 - 1:1, Антист, 49 - 2:1, Кьеза, 66 - 2:2, де Лигт, 72 - 2:3

"Специя": Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Джаси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77).

"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Бернардески, 67), Бентанкур (Локателли, 46), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 84), Дибала, Кин (Мората, 59).



"Салернитана" - "Верона" 2:2

Голы: Калинич, 7 - 0:1, Калинич, 29 - 0:2, Гондо, 45 - 1:2, Кулибали, 76 - 2:2

"Салернитана": Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло, Раньери (Ди Таккьо, 89), Кешрида, Рибери (Кастанос, 88), Кулибали (Дзортеа, 89), Кулибали, Нванкво (Джурич, 58), Гондо (Бонаццоли, 74).

"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Маньяни (Казале, 46), Лазович, Барак, Онгла, Илич (Тамез, 46), Калинич (Симеоне, 56), Капрари (Бесса, 66).

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