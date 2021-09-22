"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"
Фото: твиттер "Ювентуса"
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл выездную победу над "Специей".
Благодаря победе туринцы поднялись на 12-е место.
"Специя" - "Ювентус" 2:3
Голы: Кин, 28 - 0:1, Джаси, 33 - 1:1, Антист, 49 - 2:1, Кьеза, 66 - 2:2, де Лигт, 72 - 2:3
"Специя": Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Джаси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77).
"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Бернардески, 67), Бентанкур (Локателли, 46), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 84), Дибала, Кин (Мората, 59).
"Салернитана" - "Верона" 2:2
Голы: Калинич, 7 - 0:1, Калинич, 29 - 0:2, Гондо, 45 - 1:2, Кулибали, 76 - 2:2
"Салернитана": Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло, Раньери (Ди Таккьо, 89), Кешрида, Рибери (Кастанос, 88), Кулибали (Дзортеа, 89), Кулибали, Нванкво (Джурич, 58), Гондо (Бонаццоли, 74).
"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Маньяни (Казале, 46), Лазович, Барак, Онгла, Илич (Тамез, 46), Калинич (Симеоне, 56), Капрари (Бесса, 66).
Читайте также: "Интер" победил "Фиорентину" Кокорина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мама Роналду: "Без футбола Криштиану был никем"
-
"Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес"
-
"Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1
-
"Ростов" проиграл "Чайке", "Крылья Советов" забили 10 голов "Знамени": все результаты Кубка России 22 сентября
-
"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"
-
"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса
-
Это′О лестно высказался о Бензема
-
Гвардиола пожаловался на количество замен в АПЛ
-
Мама Роналду высказалась о возвращении Криштиану в "Манчестер Юнайтед"
-
Пиняев высказался о возможном переходе Захаряна в "Барселону"
-
Семак высказался о возможной ротации в матче с "Крыльями Советов"
-
Заболотный рассказал о самом ярком моменте в карьере
-
Рэй Парлор сравнил Роналду и Салаха
-
Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб
-
1
ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити"
-
Агент Тюкавина рассказал об интересе к игроку в РПЛ
-
Хавбек "Ювентуса" попал в аварию
-
В Германии высказались об интересе к Захаряну
-
Канчельскис против назначения Черчесова в "Спартак"
-
Куман сказал, когда уйдет из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17