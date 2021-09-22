"Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"
Представляем результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1.
"Ренн" - "Клермон" 6:0
Голы: Мартен, 32 - 1:0, Терье, 36 - 2:0, Сулемана, 55 - 3:0, Сулемана, 57 - 4:0, Лаборд, 64 - 5:0, Те, 77 - 6:0
"Ренн": Гомис, Ассиньон, Агерд, Омари, Мелинг (Трюффер, 82), Мартен (Сантамария, 67), Те, Бурижо, Лаборд (Тель, 78), Терье (Гирасси, 66), Сулемана (Аблин, 78).
"Клермон": Дема, Зедадка, Унтонджи, Биллонг, Менди (Нсимба, 58), Рашани, Кауи (Бертомье, 75), Бускетс (Иглесиас, 58), Абдул-Самед, Амель (Байо, 59), Аллевина (Доссу, 70).
"Нант" - "Брест" 3:1
Голы: Блас, 27 - 1:0, Чиривелья, 55 - 2:0, Брассье (аг), 58 - 3:0, Ле Дуарон, 67 - 3:1
"Нант": Лафон, Коршья (Аппиа, 78), Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Блас (Мутуссами, 78), Жиротто, Чиривелья (Мерлен, 89), Кулибали (Жеббель, 59), Коло-Муани (Коко, 90), Саймон.
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Брассье, Дюверн, Февр, Белькебла (Баджи, 88), Агуме (Мунье, 66), Мбок, Кардона (Ле Дуарон, 66), Онора (Саид, 78).
"Монпелье" - "Бордо" 3:3
Голы: Жермен, 11 - 1:0, Хван Ый Чжо, 18 - 1:1, Онана, 29 - 1:2, Жермен, 50 - 2:2, Молле, 71 - 3:2, Калу, 85 - 3:3
"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 69), Коцца, Эстев, Ристич, Саванье, Ферри (Ваи, 82), Молле, Леруа (Шотар, 69), Жермен (Джоаккини, 82), Мавидиди (Макуана, 90).
"Бордо": Костиль, Пембеле (Мара, 77), Мешер, Грегерсен, Кватенг, Мангаш, Отавио, Дилросун (Калу, 46), Адли (Уден, 70), Онана (Франсержио, 46), Хван Ый Чжо (Зеркан, 90).
"Монако" - "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Фолланд, 27 - 1:0, Буанга, 41 - 1:1, Бен-Йеддер (пен), 62 - 2:1, Бен-Йеддер, 86 - 3:1
"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Павлович, 87), Диоп, Фофана, Матазо (Головин, 46), Диатта (Тчуамени, 72), Фолланд (Жан Лукас, 89), Боадю (Бен-Йеддер, 61).
"Сент-Этьен": Грин, Мукуди, Колодзейчак, Наде (Юссуф, 36), Трауко, Неу Нупа, Камара, Хазри (Будебуз, 79), Буанга (Аушиш, 79), Норден (Баич, 36), Крассо (Амума, 70).
Удаление: Грин (33).
"Лилль" - "Реймс" 2:1
Голы: Дэвид, 31 - 1:0, Андре, 43 - 2:0, Флип (пен), 74 - 2:1
"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон (Брадарич, 75), Иконе (Языджи, 75), Андре, Онана (Ньяссе, 85), Йылмаз, Дэвид, Веа (Гомес, 60).
"Реймс": Райкович, Фоке (Кеббаль, 46), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан, Бериша (Экитик, 8; Флип, 67), Матусива, Мунеци, ван Берген (Донис, 76), Мбуку (Коффи, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13