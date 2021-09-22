"Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1

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"Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1Фото: твиттер "Монако"

Представляем результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1.

"Ренн" - "Клермон" 6:0

Голы: Мартен, 32 - 1:0, Терье, 36 - 2:0, Сулемана, 55 - 3:0, Сулемана, 57 - 4:0, Лаборд, 64 - 5:0, Те, 77 - 6:0

"Ренн": Гомис, Ассиньон, Агерд, Омари, Мелинг (Трюффер, 82), Мартен (Сантамария, 67), Те, Бурижо, Лаборд (Тель, 78), Терье (Гирасси, 66), Сулемана (Аблин, 78).

"Клермон": Дема, Зедадка, Унтонджи, Биллонг, Менди (Нсимба, 58), Рашани, Кауи (Бертомье, 75), Бускетс (Иглесиас, 58), Абдул-Самед, Амель (Байо, 59), Аллевина (Доссу, 70).           


"Нант" - "Брест" 3:1

Голы: Блас, 27 - 1:0, Чиривелья, 55 - 2:0, Брассье (аг), 58 - 3:0, Ле Дуарон, 67 - 3:1

"Нант": Лафон, Коршья (Аппиа, 78), Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Блас (Мутуссами, 78), Жиротто, Чиривелья (Мерлен, 89), Кулибали (Жеббель, 59), Коло-Муани (Коко, 90), Саймон.

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Брассье, Дюверн, Февр, Белькебла (Баджи, 88), Агуме (Мунье, 66), Мбок, Кардона (Ле Дуарон, 66), Онора (Саид, 78).


"Монпелье" - "Бордо" 3:3

Голы: Жермен, 11 - 1:0, Хван Ый Чжо, 18 - 1:1, Онана, 29 - 1:2, Жермен, 50 - 2:2, Молле, 71 - 3:2, Калу, 85 - 3:3

"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 69), Коцца, Эстев, Ристич, Саванье, Ферри (Ваи, 82), Молле, Леруа (Шотар, 69), Жермен (Джоаккини, 82), Мавидиди (Макуана, 90).

"Бордо": Костиль, Пембеле (Мара, 77), Мешер, Грегерсен, Кватенг, Мангаш, Отавио, Дилросун (Калу, 46), Адли (Уден, 70), Онана (Франсержио, 46), Хван Ый Чжо (Зеркан, 90).


"Монако" - "Сент-Этьен" 3:1

Голы: Фолланд, 27 - 1:0, Буанга, 41 - 1:1, Бен-Йеддер (пен), 62 - 2:1, Бен-Йеддер, 86 - 3:1

"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Павлович, 87), Диоп, Фофана, Матазо (Головин, 46), Диатта (Тчуамени, 72), Фолланд (Жан Лукас, 89), Боадю (Бен-Йеддер, 61).

"Сент-Этьен": Грин, Мукуди, Колодзейчак, Наде (Юссуф, 36), Трауко, Неу Нупа, Камара, Хазри (Будебуз, 79), Буанга (Аушиш, 79), Норден (Баич, 36), Крассо (Амума, 70).

Удаление: Грин (33).


"Лилль" - "Реймс" 2:1

Голы: Дэвид, 31 - 1:0, Андре, 43 - 2:0, Флип (пен), 74 - 2:1

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон (Брадарич, 75), Иконе (Языджи, 75), Андре, Онана (Ньяссе, 85), Йылмаз, Дэвид, Веа (Гомес, 60).

"Реймс": Райкович, Фоке (Кеббаль, 46), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан, Бериша (Экитик, 8; Флип, 67), Матусива, Мунеци, ван Берген (Донис, 76), Мбуку (Коффи, 67).   

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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