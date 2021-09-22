"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Фото: сайт "Шахтера"

В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил киевское "Динамо".

Для "Шахтера" это 9-я победа в турнире. По количеству суперкубков "горняки" догнали "Динамо".

"Шахтер" - "Динамо" Киев 3:0

Голы: Траоре, 30 - 1:0, Траоре, 54 - 2:0, Алан Патрик, 61 - 3:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67), Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 78), Марлос (Соломон, 67), Алан Патрик, Педриньо (Конопля, 88), Траоре (Сикан, 78).

"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 66), Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70), Супряга (Гармаш, 66).

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