"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины
Фото: сайт "Шахтера"
В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил киевское "Динамо".
Для "Шахтера" это 9-я победа в турнире. По количеству суперкубков "горняки" догнали "Динамо".
"Шахтер" - "Динамо" Киев 3:0
Голы: Траоре, 30 - 1:0, Траоре, 54 - 2:0, Алан Патрик, 61 - 3:0
"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67), Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 78), Марлос (Соломон, 67), Алан Патрик, Педриньо (Конопля, 88), Траоре (Сикан, 78).
"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 66), Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70), Супряга (Гармаш, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13