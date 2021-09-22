Мартинес хочет возглавить "Барселону", но не готов покинуть сборную Бельгии до игр Лиги наций

Фото: твиттер сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может стать тренером "Барселоны".

По сведениям журналиста Гийома Балаге со ссылкой на источники, близкие к тренеру, Мартинес заинтересован в работе в "Барселоне". Президенту каталонцев Жоану Лапорте нравится работа испанского специалиста, а советник президента "Барсы" Йорди Кройфф - близкий друг тренера.

Однако Мартинес не хочет покидать сборную до игр Лиги наций. После этих матчей он готов сменить место работы. Отметим, что 7 октября Бельгия встретится с Францией в полуфинале Лиги наций, а 10 октября пройдут финал и матч за 3-е место.

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