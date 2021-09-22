"Милан" победил "Венецию" и догнал лидирующий "Интер"

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"Милан" победил "Венецию" и догнал лидирующий "Интер"Фото: твиттер "Милана"

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Венецией".

"Милан" и "Интер" имеют по 13 очков, однако "нерадзурри" возглавляют турнирную таблицу благодаря преимуществу по дополнительным показателям.

"Милан" - "Венеция" 2:0

Голы: Браим Диас, 68 - 1:0, Эрнандес, 82 - 2:0

"Милан": Меньян, Калулу, Романьоли, Габбия (Томори, 59), Балло-Туре (Эрнандес, 59), Флоренци (Салемакерс, 59), Беннасер, Тонали, Ребич (Пеллегри, 74), Рафаэл Леау, Браим Диас (Кессиэ, 81).

"Венеция": Мяенпяа, Эбуэхи (Маццокки, 74), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 81), Перец (Чрнигой, 53), Бузио, Форте (Анри, 53), Араму, Юнсен (Окереке, 74).


"Кальяри" - "Эмполи" 0:2

Голы: Ди Франческо, 29 - 0:1, Штулац, 69 - 0:2

"Кальяри": Краньо, Чеппителли (Паволетти, 85), Валюкевич (Касерес, 70), Карбони (Годин, 46), Далберт, Нандес, Ликояннис (Перейро, 77), Дейола (Стротман, 46), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде.

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Исмайли, 64), Романьоли, Вити, Маркицца, Хендерсон, Хаас (Аслани, 83), Журковски, Риччи (Штулац, 64), Ди Франческо (Байрами, 83), Пинамонти (Ла Мантия, 87).

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