"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон"

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"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон"Фото: твиттер "Вест Хэма"

Представляем результаты матчей 3-го раунда Кубка английской лиги.

"Брайтон" - "Суонси" 2:0

Голы: Коннолли, 33 - 1:0, Коннолли, 38 - 2:0

"Брайтон": Стил, Робертс, Берн, Лэмпти (Гросс, 46), Turns, Ричардс, Модер, Леонард, Мак Аллистер (Сармиенто, 69), Альсате, Коннолли (Локадия, 76).

"Суонси": Бенда, Уильямс, Латибодьер, Купер, Бидуэлл, Смит (Данда, 64), Уолш (Даунс, 63), Уиттакер, Фултон, Кабанго (Мэннинг, 46), Каллен.


"Миллуолл" - "Лестер" 0:2

Голы: Лукман, 50 - 0:1, Ихеаначо, 88 - 0:2

"Миллуолл": Лонг, Уоллес, Хатчинсон (Бэллард, 65), Купер, Пирс (Афобе, 72), Томпсон (Смит, 72), Эванс, Мэхони, Леонард, Митчелл, Брэдшоу.

"Лестер": Уорд, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Вестергор, 72), Тилеманс, Лукман (Дака, 69), Ихеаначо.


"Арсенал" - "Уимблдон" 3:0

Голы: Ляказетт (пен), 11 - 1:0, Смит-Роу, 77 - 2:0, Нкетиа, 80 - 3:0

"Арсенал": Лено, Холдинг, Соареш, Нуну Тавареш, Мари, Парти (Смит-Роу, 60), Локонга, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли (Сака, 76), Нкетиа (Балогун, 83), Ляказетт.

"Уимблдон": Цанев, Найтингейл, Хенеган, Гиннесс-Уокер, Лоуренс, Вудъярд, Рудони (Чизлетт, 69), Хартиган, Ассал, Маккормик (Мебуде, 60), Палмер (Пресли, 54).


"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1

Гол: Лансини, 9 - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Линделеф, Диогу Далот, Теллес (Эланга, 73), Матич, Мата (Гринвуд, 62), Лингард (Бруну Фернандеш, 72), ван де Бек, Санчо, Марсьяль.

"Вест Хэм": Ареоля, Доусон, Диоп, Фредерикс (Цоуфал, 17), Масуаку (Влашич, 69), Ярмоленко, Лансини (Форнальс, 69), Крал, Нобл, Боуэн, Джонсон.  

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