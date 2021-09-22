"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон"
Фото: твиттер "Вест Хэма"
Представляем результаты матчей 3-го раунда Кубка английской лиги.
"Брайтон" - "Суонси" 2:0
Голы: Коннолли, 33 - 1:0, Коннолли, 38 - 2:0
"Брайтон": Стил, Робертс, Берн, Лэмпти (Гросс, 46), Turns, Ричардс, Модер, Леонард, Мак Аллистер (Сармиенто, 69), Альсате, Коннолли (Локадия, 76).
"Суонси": Бенда, Уильямс, Латибодьер, Купер, Бидуэлл, Смит (Данда, 64), Уолш (Даунс, 63), Уиттакер, Фултон, Кабанго (Мэннинг, 46), Каллен.
"Миллуолл" - "Лестер" 0:2
Голы: Лукман, 50 - 0:1, Ихеаначо, 88 - 0:2
"Миллуолл": Лонг, Уоллес, Хатчинсон (Бэллард, 65), Купер, Пирс (Афобе, 72), Томпсон (Смит, 72), Эванс, Мэхони, Леонард, Митчелл, Брэдшоу.
"Лестер": Уорд, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Вестергор, 72), Тилеманс, Лукман (Дака, 69), Ихеаначо.
"Арсенал" - "Уимблдон" 3:0
Голы: Ляказетт (пен), 11 - 1:0, Смит-Роу, 77 - 2:0, Нкетиа, 80 - 3:0
"Арсенал": Лено, Холдинг, Соареш, Нуну Тавареш, Мари, Парти (Смит-Роу, 60), Локонга, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли (Сака, 76), Нкетиа (Балогун, 83), Ляказетт.
"Уимблдон": Цанев, Найтингейл, Хенеган, Гиннесс-Уокер, Лоуренс, Вудъярд, Рудони (Чизлетт, 69), Хартиган, Ассал, Маккормик (Мебуде, 60), Палмер (Пресли, 54).
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1
Гол: Лансини, 9 - 0:1
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Байи, Линделеф, Диогу Далот, Теллес (Эланга, 73), Матич, Мата (Гринвуд, 62), Лингард (Бруну Фернандеш, 72), ван де Бек, Санчо, Марсьяль.
"Вест Хэм": Ареоля, Доусон, Диоп, Фредерикс (Цоуфал, 17), Масуаку (Влашич, 69), Ярмоленко, Лансини (Форнальс, 69), Крал, Нобл, Боуэн, Джонсон.
Читайте также: "Манчестер Сити" устроил голевую феерию в Кубке Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу
-
Сёмин прокомментировал поражение от "Чайки"
-
"Ростов" вылетел из Кубка России, "Чайка" - в 1/8 финала
-
"Челси" и "Тоттенхэм" пробились в следующий раунд Кубка лиги, одержав победы в серии пенальти
-
ПСЖ и "Лион" добыли победы в Лиге 1
-
"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон"
-
"Милан" победил "Венецию" и догнал лидирующий "Интер"
-
Мартинес хочет возглавить "Барселону", но не готов покинуть сборную Бельгии до игр Лиги наций
-
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины
-
Мама Роналду: "Без футбола Криштиану был никем"
-
"Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес"
-
Стало известно о планах АПЛ по приостановке турнира на время ЧМ-2022
-
"Арсенал" готов выставить Лено на продажу
-
"Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1
-
"Ростов" проиграл "Чайке", "Крылья Советов" забили 10 голов "Знамени": все результаты Кубка России 22 сентября
-
"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей"
-
"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса
-
Это′О лестно высказался о Бензема
-
Гвардиола пожаловался на количество замен в АПЛ
-
Мама Роналду высказалась о возвращении Криштиану в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18