ПСЖ и "Лион" добыли победы в Лиге 1

Теги псжлионмарсельлорьянстрасбур

ПСЖ и "Лион" добыли победы в Лиге 1Фото: твиттер ПСЖ

Представляем результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1.

"Метц" - ПСЖ 1:2

Голы: Хакими, 5 - 0:1, Куяте, 39 - 1:1, Хакими, 90 - 1:2

"Метц": Укиджа, Сантонз, Бронн, Куяте, Юдоль, Яде (Ниакате, 67), Пажо (Траоре, 90), Маига, Сарр, Гуйе (Булая, 67), Ньян (де Превиль, 66).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Дракслер, 81), Рафинья (Эррера, 65), Вейналдум (Ди Мария, 65), Данилу Перейра, Неймар, Икарди, Мбаппе.

Удаление: Бронн (90).


"Лион" - "Труа" 3:1

Голы: Шавалерен, 45 - 0:1, Шакири, 48 - 1:1, Эмерсон, 72 - 2:1, Лукас Пакета, 87 - 3:1

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Дюбуа, 46), Денайер, Диоманде, Эмерсон, Шакири (Шерки, 88), Ауар (Токо-Экамби, 66), Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре, Слимани (Дембеле, 66).

"Труа": Галлон, Каборе (Дингоме, 77), Жиродон, Азамум (Эль-Хаджам, 31), Сандлер (Тузгар, 58), Бьянконе, Шавалерен, Куаме, Рипар (Робертс, 77), Родригеш, Балде.


"Лорьян" - "Ницца" 1:0

Гол: Монкондюи, 23 - 1:0

"Лорьян": Нарди, Эрго, Лапорт, Мендес, Йенц, Ле Гофф, Монкондюи, Абержель, Ле Фе (Диарра, 76), Грбич (Лорьянте, 64), Моффи (Игор Силва, 88).

"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 81), Данте, Тодибо (Данилюк, 64), Бар, Будауи (Гессан, 46), Росарио, Тюрам (Шнайдерлин, 82), Делор, Гуири, Клюйверт (Стенгс, 24).

Удаление: Йенц (69).


"Ланс" - "Страсбур" 0:1

Гол: Ажорк, 67 - 0:1

"Ланс": Лека, Клосс (Мачадо, 87), Гради, Данзо, Медина, Франковски, Каюзак (Сотока, 74), Фофана, Дукуре (Давид Кошта, 87), Саид (Ву, 54), Ганаго (Калимуэндо, 74).

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Ньямси, Каси, Ахолу (Сиссоко, 82), Прцич (Перрен, 90), Гамейро, Ажорк, Диалло (Томассон, 75).

Удаление: Данзо (50).


"Анжер" - "Марсель" 0:0

"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Эбосс (Мангани, 71), Кабо, Менди (Таиби, 84), Капель, Унаи, Фюльжени (Браими, 71), Баокен (Чо, 66).

"Марсель": Лопес, Лирола (де ла Фуэнте, 59), Чалета-Цар, Амави (Луан Перес, 59), Балерди, Камара (Гуйе, 77), Харит (Гендузи, 84), Ронжье, Жерсон, Луис Энрике (Ундер, 59), Дьенг.

Читайте также: "Монако" Головина обыграл "Сент-Этьен" и другие результаты 7-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу

"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов