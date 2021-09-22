ПСЖ и "Лион" добыли победы в Лиге 1
Фото: твиттер ПСЖ
Представляем результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1.
"Метц" - ПСЖ 1:2
Голы: Хакими, 5 - 0:1, Куяте, 39 - 1:1, Хакими, 90 - 1:2
"Метц": Укиджа, Сантонз, Бронн, Куяте, Юдоль, Яде (Ниакате, 67), Пажо (Траоре, 90), Маига, Сарр, Гуйе (Булая, 67), Ньян (де Превиль, 66).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Дракслер, 81), Рафинья (Эррера, 65), Вейналдум (Ди Мария, 65), Данилу Перейра, Неймар, Икарди, Мбаппе.
Удаление: Бронн (90).
"Лион" - "Труа" 3:1
Голы: Шавалерен, 45 - 0:1, Шакири, 48 - 1:1, Эмерсон, 72 - 2:1, Лукас Пакета, 87 - 3:1
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Дюбуа, 46), Денайер, Диоманде, Эмерсон, Шакири (Шерки, 88), Ауар (Токо-Экамби, 66), Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре, Слимани (Дембеле, 66).
"Труа": Галлон, Каборе (Дингоме, 77), Жиродон, Азамум (Эль-Хаджам, 31), Сандлер (Тузгар, 58), Бьянконе, Шавалерен, Куаме, Рипар (Робертс, 77), Родригеш, Балде.
"Лорьян" - "Ницца" 1:0
Гол: Монкондюи, 23 - 1:0
"Лорьян": Нарди, Эрго, Лапорт, Мендес, Йенц, Ле Гофф, Монкондюи, Абержель, Ле Фе (Диарра, 76), Грбич (Лорьянте, 64), Моффи (Игор Силва, 88).
"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 81), Данте, Тодибо (Данилюк, 64), Бар, Будауи (Гессан, 46), Росарио, Тюрам (Шнайдерлин, 82), Делор, Гуири, Клюйверт (Стенгс, 24).
Удаление: Йенц (69).
"Ланс" - "Страсбур" 0:1
Гол: Ажорк, 67 - 0:1
"Ланс": Лека, Клосс (Мачадо, 87), Гради, Данзо, Медина, Франковски, Каюзак (Сотока, 74), Фофана, Дукуре (Давид Кошта, 87), Саид (Ву, 54), Ганаго (Калимуэндо, 74).
"Страсбур": Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Ньямси, Каси, Ахолу (Сиссоко, 82), Прцич (Перрен, 90), Гамейро, Ажорк, Диалло (Томассон, 75).
Удаление: Данзо (50).
"Анжер" - "Марсель" 0:0
"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Эбосс (Мангани, 71), Кабо, Менди (Таиби, 84), Капель, Унаи, Фюльжени (Браими, 71), Баокен (Чо, 66).
"Марсель": Лопес, Лирола (де ла Фуэнте, 59), Чалета-Цар, Амави (Луан Перес, 59), Балерди, Камара (Гуйе, 77), Харит (Гендузи, 84), Ронжье, Жерсон, Луис Энрике (Ундер, 59), Дьенг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13