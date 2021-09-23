"Челси" и "Тоттенхэм" пробились в следующий раунд Кубка лиги, одержав победы в серии пенальти

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"Челси" и "Тоттенхэм" пробились в следующий раунд Кубка лиги, одержав победы в серии пенальтиФото: твиттер "Челси"

В рамках 3-го раунда Кубка английской лиги "Челси" в серии пенальти одолел "Астон Виллу", а "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон".

"Челси" - "Астон Вилла" 1:1, по пенальти - 4:3

Голы: Вернер, 54 - 1:0, Арчер, 64 - 1:1

"Челси": Аррисабалага, Чилуэлл, Сарр, Джеймс, Чалоба, Канте (Маунт, 46), Сауль (Лукаку, 76), Зиеш (Баркли, 76), Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Вернер.

"Астон Вилла": Стир, Янг, Туанзебе, Хоз, Кэш (Конса, 77), Накамба, Эль-Гази, Сансон (Чуквуэмека, 42), Буэндиа, Траоре (Филоджин-Байдейс, 64), Арчер.   


"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:2, по пенальти - 2:3

Голы: Ндомбеле, 14 - 0:1, Кейн, 23 - 0:2, Дендонкер, 38 - 1:2, Поденсе, 58 - 2:2

"Вулверхэмптон": Радди, Хувер, Аит-Нури (Семеду, 75), Килмен, Москера (Коуди, 9), Рубен Невеш, Дендонкер, Поденсе (Моутинью, 84), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.

"Тоттенхэм": Голлини, Дэвис, Ромеро, Санчес, Танганга (Регилон, 90), Скипп, Ло Чельсо (Сон Хын Мин, 62), Ндомбеле, Алли (Хейбьерг, 82), Хиль, Кейн.

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