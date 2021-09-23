"Ростов" вылетел из Кубка России, "Чайка" - в 1/8 финала

Фото: твиттер "Ростова"

"Ростов" уступил "Чайке" (0:1) и утратил шансы на выход в 1/8 финала Кубка России.

При этом "Чайка" - первый клуб, который уже обеспечил себе проход в 1/8 финала турнира. Ранее клуб одержал победу над "Торпедо" (1:0) и с 6 очками лидирует в группе.

Отметим, что у "Ростова" 0 очков и у них остался один матч - против "Торпедо".

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