"Ростов" вылетел из Кубка России, "Чайка" - в 1/8 финала
Фото: твиттер "Ростова"
"Ростов" уступил "Чайке" (0:1) и утратил шансы на выход в 1/8 финала Кубка России.
При этом "Чайка" - первый клуб, который уже обеспечил себе проход в 1/8 финала турнира. Ранее клуб одержал победу над "Торпедо" (1:0) и с 6 очками лидирует в группе.
Отметим, что у "Ростова" 0 очков и у них остался один матч - против "Торпедо".
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