"Арсенал" готов выставить Лено на продажу

Теги арсенал лондонбернд лено

"Арсенал" готов выставить Лено на продажу Фото: инстаграм Бернда Лено

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено близок к уходу из клуба.

По сведениям Eurosport, "канониры" собираются выставить голкипера на продажу. Вероятно, он уйдет в зимнее трансферное окно и вернется в Германию.

Отмечается, что уход Лено - одного из шагов по перестройке состава, намеченной на 2022-й. В клубе намерены снизить средний возраст команды, увеличить процент местных игроков, постараться подписать ряд молодых футболистов, за которыми они следят по всей Европе.

Лено выступает за "Арсенал" с 2018 года.

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