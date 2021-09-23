Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

Представляем результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Челси" - "Саутгемптон"

"Арсенал" - "Лидс"

"Сток Сити" - "Брентфорд"

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"

"Лестер" - "Брайтон"

"Бернли" - "Тоттенхэм"

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Сандерленд"

"Престон" - "Ливерпуль"

Отметим, что матчи пройдут в последнюю неделю октября.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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