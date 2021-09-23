Бензема установил рекорд топ-5 лиг Европы в XXI веке

Фото: твиттер "Реала"

Форвард "Реала" Карим Бензема сделал дубль и отдал два ассиста в матче 6-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (6:1).

Таким образом, 33-летний француз за первые шесть туров чемпионата набрал 15 (8+7) очков по системе "гол+пас".

Как сообщает Opta Sports, это рекордный показатель для топ-5 лиг Европы в XXI веке.

Напомним, что после 6 туров "Реал" возглавляет Ла Лигу.

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