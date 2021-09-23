Победы ПСЖ, "Монако" и "Лиона", очередная осечка "Марселя": все результаты 7-го тура французской Лиги 1
Представляем результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1.
"Метц" - ПСЖ 1:2
Голы: Хакими, 5 - 0:1, Куяте, 39 - 1:1, Хакими, 90 - 1:2
"Лион" - "Труа" 3:1
Голы: Шавалерен, 45 - 0:1, Шакири, 48 - 1:1, Эмерсон, 72 - 2:1, Лукас Пакета, 87 - 3:1
"Лорьян" - "Ницца" 1:0
Гол: Монкондюи, 23 - 1:0
"Ланс" - "Страсбур" 0:1
Гол: Ажорк, 67 - 0:1
"Анжер" - "Марсель" 0:0
"Ренн" - "Клермон" 6:0
Голы: Мартен, 32 - 1:0, Терье, 36 - 2:0, Сулемана, 55 - 3:0, Сулемана, 57 - 4:0, Лаборд, 64 - 5:0, Те, 77 - 6:0
"Нант" - "Брест" 3:1
Голы: Блас, 27 - 1:0, Чиривелья, 55 - 2:0, Брассье (аг), 58 - 3:0, Ле Дуарон, 67 - 3:1
"Монпелье" - "Бордо" 3:3
Голы: Жермен, 11 - 1:0, Хван Ый Чжо, 18 - 1:1, Онана, 29 - 1:2, Жермен, 50 - 2:2, Молле, 71 - 3:2, Калу, 85 - 3:3
"Монако" - "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Фолланд, 27 - 1:0, Буанга, 41 - 1:1, Бен-Йеддер (пен), 62 - 2:1, Бен-Йеддер, 86 - 3:1
"Лилль" - "Реймс" 2:1
Голы: Дэвид, 31 - 1:0, Андре, 43 - 2:0, Флип (пен), 74 - 2:1
Турнирное положение: ПСЖ (21), "Марсель" (14), "Анжер" (12), "Ланс" (12), "Лорьян" (12), "Лион" (11), "Ницца" (10), "Нант" (10), "Страсбур" (10), "Монпелье" (9), "Клермон" (9), "Ренн" (8), "Монако" (8), "Лилль" (8), "Реймс" (7), "Бордо" (6), "Труа" (5), "Брест" (4), "Сент-Этьен" (3), "Метц" (3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13