Победы ПСЖ, "Монако" и "Лиона", очередная осечка "Марселя": все результаты 7-го тура французской Лиги 1

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Победы ПСЖ, "Монако" и "Лиона", очередная осечка "Марселя": все результаты 7-го тура французской Лиги 1

Представляем результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1.

"Метц" - ПСЖ 1:2
Голы: Хакими, 5 - 0:1, Куяте, 39 - 1:1, Хакими, 90 - 1:2    

"Лион" - "Труа" 3:1
Голы: Шавалерен, 45 - 0:1, Шакири, 48 - 1:1, Эмерсон, 72 - 2:1, Лукас Пакета, 87 - 3:1

"Лорьян" - "Ницца" 1:0
Гол: Монкондюи, 23 - 1:0

"Ланс" - "Страсбур" 0:1
Гол: Ажорк, 67 - 0:1

"Анжер" - "Марсель" 0:0

"Ренн" - "Клермон" 6:0
Голы: Мартен, 32 - 1:0, Терье, 36 - 2:0, Сулемана, 55 - 3:0, Сулемана, 57 - 4:0, Лаборд, 64 - 5:0, Те, 77 - 6:0

"Нант" - "Брест" 3:1
Голы: Блас, 27 - 1:0, Чиривелья, 55 - 2:0, Брассье (аг), 58 - 3:0, Ле Дуарон, 67 - 3:1

"Монпелье" - "Бордо" 3:3
Голы: Жермен, 11 - 1:0, Хван Ый Чжо, 18 - 1:1, Онана, 29 - 1:2, Жермен, 50 - 2:2, Молле, 71 - 3:2, Калу, 85 - 3:3

"Монако" - "Сент-Этьен" 3:1
Голы: Фолланд, 27 - 1:0, Буанга, 41 - 1:1, Бен-Йеддер (пен), 62 - 2:1, Бен-Йеддер, 86 - 3:1

"Лилль" - "Реймс" 2:1
Голы: Дэвид, 31 - 1:0, Андре, 43 - 2:0, Флип (пен), 74 - 2:1

Турнирное положение: ПСЖ (21), "Марсель" (14), "Анжер" (12), "Ланс" (12), "Лорьян" (12), "Лион" (11), "Ницца" (10), "Нант" (10), "Страсбур" (10), "Монпелье" (9), "Клермон" (9), "Ренн" (8), "Монако" (8), "Лилль" (8), "Реймс" (7), "Бордо" (6), "Труа" (5), "Брест" (4), "Сент-Этьен" (3), "Метц" (3).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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