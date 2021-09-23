Главные новости дня: 22 сентября

Теги ростовреал мадридювентусшахтер донецкхамес родригесарсен захарянкриштиану роналду

Главные новости дня: 22 сентябряФото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 сентября.

"Ростов" вылетел из Кубка России, "Чайка" - в 1/8 финала.

"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон".

"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу.

"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей".

"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги.

Хамес Родригес перешел в катарский клуб.

Команду Уэйна Руни оштрафовали на 12 очков в Чемпионшипе.

Российский футболист получил огромную дисквалификацию в Австрии.

Арсеном Захаряном интересуется немецкий топ-клуб.

Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне.

"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов