Главные новости дня: 22 сентября
Фото: твиттер "Реала"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 сентября.
"Ростов" вылетел из Кубка России, "Чайка" - в 1/8 финала.
"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон".
"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу.
"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей".
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги.
Хамес Родригес перешел в катарский клуб.
Команду Уэйна Руни оштрафовали на 12 очков в Чемпионшипе.
Российский футболист получил огромную дисквалификацию в Австрии.
Арсеном Захаряном интересуется немецкий топ-клуб.
Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне.
"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18