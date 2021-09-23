Главные новости дня: 22 сентября

Фото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 сентября.

"Ростов" вылетел из Кубка России, "Чайка" - в 1/8 финала.

"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон".

"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу.

"Ювентус" добыл тяжелую победу над "Специей".

"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги.

Хамес Родригес перешел в катарский клуб.

Команду Уэйна Руни оштрафовали на 12 очков в Чемпионшипе.

Российский футболист получил огромную дисквалификацию в Австрии.

Арсеном Захаряном интересуется немецкий топ-клуб.

Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне.

"Барселона" готова выплатить отступные за Роберто Мартинеса.

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