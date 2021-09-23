Руководителем ВАР в России тоже будет иностранец
Фото: твиттер РФС
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что организация ищет иностранца-руководителя ВАР.
"Что касается курирования видеоассистентов, то административно ничего не поменялось, Кирилл Верхолетов продолжает курировать этот вопрос. Что касается технической части, мы находимся в поиске такого эксперта. Есть несколько кандидатур, думаю, что не в ближайшее время, но до конца года решим. Российских специалистов не рассматриваем.
Все граждане России работают в других департаментах. Что касается ВАР, это новый инструментарий, не был разработан в России. Мы ищем эксперта, который, несмотря на непродолжительность внедрения системы, обладал бы определенным опытом и знаниями.
Мы не сразу стали внедрять ВАР, у нас были технические проблемы для этого, мы пришли к этому проекту с небольшим опозданием. Чтобы ликвидировать отставание как можно быстрее, нам необходимы профессиональные эксперты, которые есть на Западе", - приводит слова Хачатурянца ТАСС.
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