В контракте Хави с "Аль-Саддом" не прописан пункта об уходе в "Барселону"

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В контракте наставника "Аль-Садда" Хави нет пункта о возможном уходе в "Барселону".

Как сообщает Mundo Deportivo, такая опция была в предыдущем контракте тренера, но при продлении соглашения она была убрана по просьбе руководства "Аль-Садда".

Однако отмечается, что в контракте прописана сумма отступных и "Барса" сможет выкупить соглашение бывшего футболиста.

Действующее соглашение Хави с "Аль-Саддом" рассчитано до 2023 года.

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