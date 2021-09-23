Фанаты сожгли машину арбитра после срыва игры в лиге Боснии

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Фанаты сожгли машину арбитра после срыва игры в лиге БоснииФото: твиттер HooligansTV

Игра 10-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины между "Вележом" и "Борацом" Баня-Лука (0:2) завершилась скандалом.

По сведениям Radio Sarajevo, во время матча главный судья Сабрия Топалович допустил ряд ошибок, которые повлияли в том числе на счет, и на 82-й минуте, после второго гола "Бораца", фанаты "Вележа" выбежали на поле. В связи с этим игра была прервана.

После матча автомобиль с арбитром и сотрудниками Федерации футбола Боснии и Герцеговины был остановлен неизвестными. Злоумышленники разбили стекло в автомобиле и закинули внутрь подожженный пиротехнический предмет.

Сообщается, что пострадал инспектор матча Аднан Алиспахич. Кроме того, арбитр Топалович получил несколько ударов от посетителей стадиона по пути в раздевалку.

В итоге "Вележу" присудили техническое поражение, а стадион клуба дисквалифицировали на неопределенный срок. Также наказание грозит руководству клуба и организатором матча.

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