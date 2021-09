Фанаты сожгли машину арбитра после срыва игры в лиге Боснии

Фото: твиттер HooligansTV

Игра 10-го тура чемпионата Боснии и Герцеговины между "Вележом" и "Борацом" Баня-Лука (0:2) завершилась скандалом.

По сведениям Radio Sarajevo, во время матча главный судья Сабрия Топалович допустил ряд ошибок, которые повлияли в том числе на счет, и на 82-й минуте, после второго гола "Бораца", фанаты "Вележа" выбежали на поле. В связи с этим игра была прервана.

После матча автомобиль с арбитром и сотрудниками Федерации футбола Боснии и Герцеговины был остановлен неизвестными. Злоумышленники разбили стекло в автомобиле и закинули внутрь подожженный пиротехнический предмет.

BiH 21.09.2021



Vele Mostar - Borac match was interrupted in the 82 minute after local fans stormed the pitch, who were furious at the work of referee Sabrija Topalović. After the game, Velez Mostar fans also attacked the car in which 3 referees were traveling and they burned it. pic.twitter.com/SqEygY5cMf