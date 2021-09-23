Кубок России: ЦСКА разгромил ижевский "Зенит", "Урал" обыграл владимирское "Торпедо"

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Кубок России: ЦСКА разгромил ижевский "Зенит", "Урал" обыграл владимирское "Торпедо"Фото: твиттер ЦСКА

Представляем результаты заключительных матчей 2-го тура элитной групповой стадии Кубка России.

"Зенит-Ижевск" - ЦСКА 0:4

Голы: Ахметов, 9 - 0:1, Кучаев, 24 - 0:2, Зайнутдинов, 77 - 0:3, Заболотный, 90 - 0:4


"Торпедо" Владимир - "Урал" 0:2

Голы: Егорычев, 1 - 0:1, Панюков, 15 - 0:2

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