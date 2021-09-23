Лапорта: "Будущее Кумана не зависит от результата матча с "Кадисом"

Фото: инстаграм Кумана

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем наставника команды Рональда Кумана.

"Будущее Кумана не зависит от сегодняшнего результата с "Кадисом". Мы с тренером. Он главный тренер "Барселоны", и мы хотим, чтобы все было хорошо.

Все тренеры, не только Куман, зависят от результатов, а в случае "Барсы" - еще и от стиля игры. Рональд - наш тренер, и мы с ним сегодня", - приводит слова Лапорты — ESPN.

После 5 туров "Барса" идет в Ла Лиге на 9-м месте, при этом у каталонцев есть игра в запасе.

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