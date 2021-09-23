"Реал Сосьедад" одолел "Гранаду", "Бетис" переиграл "Осасуну"
Фото: твиттер "Реал Сосьедада"
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" уступила "Реал Сосьедаду", а "Бетис" одержал выездную победу над "Осасуной".
"Осасуна" - "Бетис" 1:3
Голы: Эрмосо, 21 - 0:1, Кике Гарсия, 39 - 1:1, Хуанми, 80 - 1:2, Виллиан Жозе, 90 - 1:3
"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Торро (Барберо, 85), Монкайола (Ойер Санхурхо, 77), Роберто Торрес (Ибаньес, 85), Рубен Гарсия (Онтиверос, 73), Кике Гарсия (Чими Авила, 77).
"Бетис": Браво, Монтойя, Эдгар Гонсалес, Эрмосо, Морено, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 87), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 90), Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 75).
"Гранада" - "Реал Сосьедад" 2:3
Голы: Херман Санчес, 9 - 1:0, Элустондо, 52 - 1:1, Мерино, 60 - 1:2, Милья (пен), 70 - 2:2, Элустондо, 82 - 2:3
"Гранада": Луиш Машимиану, Арьяс, Херман Санчес, Дуарте, Нева (Эскудеро, 79), Гоналон, Монторо, Милья (Мончу, 79), Рочина (Бакка, 66), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.
"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа (Субименди, 77), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 76), Ойарсабаль (Лобете, 77).
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14