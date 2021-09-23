"Реал Сосьедад" одолел "Гранаду", "Бетис" переиграл "Осасуну"

Фото: твиттер "Реал Сосьедада"

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" уступила "Реал Сосьедаду", а "Бетис" одержал выездную победу над "Осасуной".

"Осасуна" - "Бетис" 1:3

Голы: Эрмосо, 21 - 0:1, Кике Гарсия, 39 - 1:1, Хуанми, 80 - 1:2, Виллиан Жозе, 90 - 1:3

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Торро (Барберо, 85), Монкайола (Ойер Санхурхо, 77), Роберто Торрес (Ибаньес, 85), Рубен Гарсия (Онтиверос, 73), Кике Гарсия (Чими Авила, 77).

"Бетис": Браво, Монтойя, Эдгар Гонсалес, Эрмосо, Морено, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 87), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 90), Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 75).



"Гранада" - "Реал Сосьедад" 2:3

Голы: Херман Санчес, 9 - 1:0, Элустондо, 52 - 1:1, Мерино, 60 - 1:2, Милья (пен), 70 - 2:2, Элустондо, 82 - 2:3

"Гранада": Луиш Машимиану, Арьяс, Херман Санчес, Дуарте, Нева (Эскудеро, 79), Гоналон, Монторо, Милья (Мончу, 79), Рочина (Бакка, 66), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа (Субименди, 77), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 76), Ойарсабаль (Лобете, 77).

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