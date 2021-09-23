Экс-тренер "Зенита" Петржела готов возглавить "Спартак"

Фото: сайт "Зенита"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела хотел бы возглавить "Спартак".

"Знаю, что сейчас происходит со "Спартаком" и очень огорчен этим. Это народная команда, у них отличные, качественные футболисты, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении.

"Спартак" не должен находиться на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству игроков команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом "Зенита".

Согласился бы я тренировать "Спартак"? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. "Зенит" навсегда в моем сердце, однако от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером "Спартака", - приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, что 68-летний чех возглавлял "Зенит" с 2002 по 2006 год. Последним местом работы тренера был "чешский "Фастав", который он покинул в 2018 году.

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