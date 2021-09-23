"Тоттенхэм" зимой вернется к трансферу Влаховича

Фото: инстаграм Душана Влаховича

"Тоттенхэм" не утратил интерес к форварду "Фиорентины" Душану Влаховичу.

По сведениям Goal.com, лондонский клуб попробует подписать 21-летнего серба в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что "Фиорентина" не желает продавать Влаховича, однако предложение в размере 70 миллионов евро может заставить клуб передумать.

В услугах футболиста также заинтересованы "Атлетико" и "Ювентус".

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