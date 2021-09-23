У российских арбитров появятся представители, которые будут объяснять их решения

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Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Перейра заявил, что скоро у российских судей появятся представители.

"Наши двери будут открыты, мы будем готовы общаться и объяснять все спорные решения. У арбитров появятся представители, которые будут давать интервью.

Судьи должны работать на поле и в VAR-центре, а мы будем готовы объяснять все и взять на себя ответственность. Наша задача работать вместе с ними, чтобы избежать скандалов", - приводит слова португальца РФС.

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