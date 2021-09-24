Лидерство "Наполи" и победы других лидеров: все результаты 5-го тура Серии А

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Лидерство "Наполи" и победы других лидеров: все результаты 5-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 5-го тура итальянской Серии А.

"Сампдория" - "Наполи" 0:4
Голы: Осимхен, 10 - 0:1, Фабиан Руис, 39 - 0:2, Осимхен, 50 - 0:3, Зелиньски, 59 - 0:4

"Торино" - "Лацио" 1:1
Голы: Пьяца, 76 - 1:0, Иммобиле (пен), 90+3 - 1:1

"Рома" - "Удинезе" 1:0
Гол: Абрахам, 36 - 1:0

"Милан" - "Венеция" 2:0
Голы: Браим Диас, 68 - 1:0, Эрнандес, 82 - 2:0

"Кальяри" - "Эмполи" 0:2
Голы: Ди Франческо, 29 - 0:1, Штулац, 69 - 0:2

"Специя" - "Ювентус" 2:3
Голы: Кин, 28 - 0:1, Джаси, 33 - 1:1, Антист, 49 - 2:1, Кьеза, 66 - 2:2, де Лигт, 72 - 2:3

"Салернитана" - "Верона" 2:2
Голы: Калинич, 7 - 0:1, Калинич, 29 - 0:2, Гондо, 45 - 1:2, Кулибали, 76 - 2:2

"Фиорентина" Флоренция – "Интер" Милан 1:3
Голы: Соттиль, 23 - 1:0, Дармиан, 52 - 1:1, Джеко, 55 - 1:2, Перишич, 87 - 1:3

"Аталанта" – "Сассуоло" 2:1
Голы: Гозенс, 3 - 1:0, Дзаппакоста, 37 - 2:0, Берарди, 44 - 2:1

"Болонья" Болонья – "Дженоа" Генуя 2:2
Голы: Хики, 49 - 1:0, Дестро, 55 - 1:1, Арнаутович, 85 (с пенальти) - 2:1, Кришито, 89 (с пенальти) - 2:2

Турнирное положение: "Наполи" (15), "Интер" (13), "Милан" (13), "Рома" (12), "Аталанта" (10), "Фиорентина" (9), "Лацио" (8), "Болонья" (8), "Торино" (7), "Удинезе" (7), "Эмполи" (6), "Ювентус" (5), "Сампдория" (5), "Сассуоло" (4), "Верона" (4), "Дженоа" (4), "Специя" (4), "Венеция" (3), "Кальяри" (2), "Салернитана" (1).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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