Лидерство "Наполи" и победы других лидеров: все результаты 5-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 5-го тура итальянской Серии А.
"Сампдория" - "Наполи" 0:4
Голы: Осимхен, 10 - 0:1, Фабиан Руис, 39 - 0:2, Осимхен, 50 - 0:3, Зелиньски, 59 - 0:4
"Торино" - "Лацио" 1:1
Голы: Пьяца, 76 - 1:0, Иммобиле (пен), 90+3 - 1:1
"Рома" - "Удинезе" 1:0
Гол: Абрахам, 36 - 1:0
"Милан" - "Венеция" 2:0
Голы: Браим Диас, 68 - 1:0, Эрнандес, 82 - 2:0
"Кальяри" - "Эмполи" 0:2
Голы: Ди Франческо, 29 - 0:1, Штулац, 69 - 0:2
"Специя" - "Ювентус" 2:3
Голы: Кин, 28 - 0:1, Джаси, 33 - 1:1, Антист, 49 - 2:1, Кьеза, 66 - 2:2, де Лигт, 72 - 2:3
"Салернитана" - "Верона" 2:2
Голы: Калинич, 7 - 0:1, Калинич, 29 - 0:2, Гондо, 45 - 1:2, Кулибали, 76 - 2:2
"Фиорентина" Флоренция – "Интер" Милан 1:3
Голы: Соттиль, 23 - 1:0, Дармиан, 52 - 1:1, Джеко, 55 - 1:2, Перишич, 87 - 1:3
"Аталанта" – "Сассуоло" 2:1
Голы: Гозенс, 3 - 1:0, Дзаппакоста, 37 - 2:0, Берарди, 44 - 2:1
"Болонья" Болонья – "Дженоа" Генуя 2:2
Голы: Хики, 49 - 1:0, Дестро, 55 - 1:1, Арнаутович, 85 (с пенальти) - 2:1, Кришито, 89 (с пенальти) - 2:2
Турнирное положение: "Наполи" (15), "Интер" (13), "Милан" (13), "Рома" (12), "Аталанта" (10), "Фиорентина" (9), "Лацио" (8), "Болонья" (8), "Торино" (7), "Удинезе" (7), "Эмполи" (6), "Ювентус" (5), "Сампдория" (5), "Сассуоло" (4), "Верона" (4), "Дженоа" (4), "Специя" (4), "Венеция" (3), "Кальяри" (2), "Салернитана" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17