"Лохи, лошки, коряги": Экс-игрок "Спартака" рассказал о манере общения Карпина
Фото: инстаграм сборной России
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о манере общения наставника сборной России Валерия Карпина.
"Карпин называл Шомуродова корягой и палкой деревянной? Это нормально. А мы все лошки были. Лохи, лошки, коряги. Может быть, иногда - конченные. Это было не обидно - нормально. Это такое, возможно, форма общения.
С Георгичем в принципе всегда можно было поржать и повеселиться. Иногда можно было что-нибудь в ответку ляпнуть спокойно. Понимая, что он это воспримет адекватно, без каких-то санкций или будет смотреть на тебя", - рассказал Баженов.
Напомним, что Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год.
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