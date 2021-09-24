"Лохи, лошки, коряги": Экс-игрок "Спартака" рассказал о манере общения Карпина

Фото: инстаграм сборной России

Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о манере общения наставника сборной России Валерия Карпина.

"Карпин называл Шомуродова корягой и палкой деревянной? Это нормально. А мы все лошки были. Лохи, лошки, коряги. Может быть, иногда - конченные. Это было не обидно - нормально. Это такое, возможно, форма общения.

С Георгичем в принципе всегда можно было поржать и повеселиться. Иногда можно было что-нибудь в ответку ляпнуть спокойно. Понимая, что он это воспримет адекватно, без каких-то санкций или будет смотреть на тебя", - рассказал Баженов.

Напомним, что Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год.

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