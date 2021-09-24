Фанаты "Кадиса" потроллили "Барселону" после матча

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Фанаты "Кадиса" потроллили "Барселону" после матчаФото: твиттер "Барселоны"

"Кадис" и "Барселона" (0:0) не выявили победителя в матче Ла Лиги.

После матча фанаты хозяев решили потроллить каталонский клуб. Фанаты "Кадиса" возле стадиона распевали: "Где же Лео Месси?"

Напомним, что "Барса" не смогла продлить соглашение с аргентинцем и он на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.

Читайте также: "Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом". | http://soccernews.ru
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