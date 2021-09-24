Фанаты "Кадиса" потроллили "Барселону" после матча

Фото: твиттер "Барселоны"

"Кадис" и "Барселона" (0:0) не выявили победителя в матче Ла Лиги.

После матча фанаты хозяев решили потроллить каталонский клуб. Фанаты "Кадиса" возле стадиона распевали: "Где же Лео Месси?"

"¿DÓNDE ESTÁ Leo MESSI?"



¡Atención a los CÁNTICOS de la afición del CÁDIZ! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/QTVz5EbOL7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021

Напомним, что "Барса" не смогла продлить соглашение с аргентинцем и он на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.

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