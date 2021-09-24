Главные новости дня: 23 сентября

Фото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 сентября.

"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом".

"Наполи" разгромил "Сампдорию" и возглавил Серию А.

РФС назначил португальца главой судейского департамента.

Виктор Гончаренко дисквалифицировали за оскорбление судьи.

Артем Милевский объявил о завершении карьеры.

У "Дженоа" официально сменился владелец.

Валерий Газзаев потерял место в Госдуме России.

Карим Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге.

"Барселона" может заменить Кумана на Тьерри Анри.

Патрис Эвра получил тренерскую лицензию.

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