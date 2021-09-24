Главные новости дня: 23 сентября

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Главные новости дня: 23 сентябряФото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 сентября.

"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом".

"Наполи" разгромил "Сампдорию" и возглавил Серию А.

РФС назначил португальца главой судейского департамента.

Виктор Гончаренко дисквалифицировали за оскорбление судьи.

Артем Милевский объявил о завершении карьеры.

У "Дженоа" официально сменился владелец.

Валерий Газзаев потерял место в Госдуме России.

Карим Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге.

"Барселона" может заменить Кумана на Тьерри Анри.

Патрис Эвра получил тренерскую лицензию.

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"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"

"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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