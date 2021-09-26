"Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" в матче АПЛФото: твиттер "Вулверхэмптона"

В рамках 6-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" на выезде переиграл "Саутгемптон".

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Хименес, 61 - 0:1

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс (Лонг, 74), Эльюнусси, Редмонд (Дженепо, 64), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 64).

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Хувер, 87), Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Поденсе (Траоре, 71), Хван Хи Чхан (Рубен Невеш, 88), Хименес.

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