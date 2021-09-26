"Фиорентина" Кокорина обыграла "Удинезе", "Сассуоло" одолел "Салернитану"
Фото: твиттер "Фиорентины"
Представляем результаты матчей 6-го тура итальянской Серии А.
"Удинезе" - "Фиорентина" 0:1
Гол: Влахович (пен), 16 - 0:1
"Удинезе": Сильвестри, Соппи (Пуссетто, 46), Нюйтинк (Молина, 71), Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 71), Арслан (Макенго, 46), Перейра, Уолас (Самарджич, 81), Деулофеу, Бету.
"Фиорентина": Дронговски, Одриосола, Мартинес (Настасич, 66), Миленкович, Бираги (Терзич, 60), Бонавентура (Амрабат, 65), Данкан (Мале, 65), Торрейра (Игор Жулио, 83), Сапонара, Кальехон, Влахович.
"Эмполи" - "Болонья" 4:2
Голы: Бонифаци (аг), 1 - 1:0, Барроу, 11 - 1:1, Пинамонти, 31 - 2:1, Байрами (пен), 54 - 3:1, Арнаутович, 76 - 3:2, Риччи, 90 - 4:2
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца (Луперто, 79), Хендерсон (Штулац, 71), Байрами (Аслани, 80), Журковски, Риччи, Ди Франческо (Бандинелли, 63), Пинамонти (Кутроне, 79).
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци (Орсолини, 69), Хики (Теате, 46), Сориано, Домингес (Бинкс, 78), Арнаутович, Виньято (Сванберг, 46), Ольсен (Сансоне, 46), Барроу.
"Сассуоло" - "Салернитана" 1:0
Гол: Берарди, 54 - 1:0
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич (Кирьякопулос, 90), Лопес, Бога (Траоре, 71), Фраттези (Харруи, 81), Берарди (Дефрель, 81), Распадори (Скамакка, 70).
"Салернитана": Белец, Дьомбер (Дзортеа, 83), Страннберг, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 74), Кулибали, Кулибали, Ди Таккьо (Оби, 64), Кастанос, Джурич (Нванкво, 64), Гондо (Бонаццоли, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17