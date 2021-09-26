"Бордо" сыграл вничью с "Ренном" и другие результаты 8-го тура Лиги 1

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"Бордо" сыграл вничью с "Ренном" и другие результаты 8-го тура Лиги 1Фото: твиттер "Ренна"

Представляем результаты матчей 8-го тура французской Лиги 1.

"Бордо" - "Ренн" 1:1

Голы: Лаборд, 56 - 0:1, Мешер, 88 - 1:1

"Бордо": Костиль, Пембеле (Мара, 67), Мешер, Грегерсен (Медиуб, 71), Кватенг, Мангаш, Франсержио, Отавио (Калу, 67), Дилросун (Уден, 67), Адли (Бриан, 87), Хван Ый Чжо.

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо, Мартен (Угошукву, 83), Те, Лаборд (Чауна, 83), Терье (Гирасси, 76), Сулемана (Сантамария, 75).


"Реймс" - "Нант" 3:1

Голы: Фоке, 51 - 1:0, Саймон, 62 - 1:1, Экитик, 72 - 2:1, Экитик, 78 - 3:1

"Реймс": Райкович, Фоке (Кассама, 70), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан, Матусива (Мбуку, 70), Мунеци, Кеббаль (Лопи, 83), ван Берген (Флип, 46), Коффи (Экитик, 70).

"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа (Кулибали, 80), Кастеллетто, Траоре, Сипрьен (Жеббель, 63), Жиротто, Чиривелья (Мутуссами, 88), Блас, Саймон, Коло-Муани (Букари, 79).


"Брест" - "Метц" 1:2

Голы: де Превиль, 26 - 0:1, Февр (пен), 68 - 1:1, Сантонз, 74 - 1:2

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 85), Шардонне, Брассье, Уронен (Дюверн, 46), Февр (Ле Дуарон, 69), Агуме, Мбок, Мунье, Онора (Баджи, 85), Дель Кастийо (Кардона, 61).

"Метц": Укиджа, Сантонз, Куяте, Ниакате, Юдоль, Пажо, Маига (Тшимбембе, 89), Сарр (Траоре, 72), Гуйе (Нгетте, 69), Ньян, де Превиль (Булая, 72).


"Труа" - "Анжер" 1:1

Голы: Балде, 22 - 1:0, Мангани (пен), 65 - 1:1

"Труа": Галлон, Каборе, Жиродон, Сальмье (Шадли, 90), Бьянконе, Коне (Эль-Хаджам, 72), Шавалерен, Куаме, Тузгар (Домингес, 73), Родригеш (Лумека, 80), Балде (Рипар, 46).

"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Кабо, Менди, Капель (Эбосс, 83), Мангани (Баокен, 66), Унаи (Перейра Лаже, 90), Фюльжени (Буфаль, 67), Чо (Браими, 83).

Удаление: Жиродон (90).

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