"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки Сёмина

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"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки СёминаФото: твиттер "Ахмата"

В рамках 9-го тура РПЛ "Ростов" проиграл "Ахмату".

Благодаря победе "Ахмат" поднялся на девятое место, "Ростов" остается предпоследним.

Напомним, что перед игрой Юрий Сёмин подал в отставку с поста тренера "Ростова".

"Ростов" - "Ахмат" 1:2

Голы: Лысцов, 36 - 0:1, Коновалов (пен), 53 - 0:2, Полоз, 90 - 1:2

"Ростов": Песьяков, Терентьев (Сухомлинов, 57), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Поярков, Глебов, Фольмер (Полоз, 46), Гигович (Мамаев, 79), Соу (Комличенко, 57), Альмквист.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Полярус (Карапузов, 66), Тимофеев, Харин (Inalkaev, 79), Коновалов (Ибишев, 88), Уткин (Пуцко, 79), Конате (Себаи, 66).

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