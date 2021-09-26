"Фиорентина" пока не собирается продавать Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" пока не собирается продавать Кокорина Фото: твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина" пока не собирается расставаться с нападающим Александром Кокориным.

Как сообщает Fiorentina News, наставник команды Винченцо Итальяно хочет использовать россиянина как футболиста ротации и будет предоставлять ему игровую практику.

Отмечается, что будущее Кокорина будет определятся в январе.

В текущем сезоне Кокорин суммарно провел на поле всего 15 минут.

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