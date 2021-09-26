"Фиорентина" пока не собирается продавать Кокорина
Фото: твиттер "Фиорентины"
"Фиорентина" пока не собирается расставаться с нападающим Александром Кокориным.
Как сообщает Fiorentina News, наставник команды Винченцо Итальяно хочет использовать россиянина как футболиста ротации и будет предоставлять ему игровую практику.
Отмечается, что будущее Кокорина будет определятся в январе.
В текущем сезоне Кокорин суммарно провел на поле всего 15 минут.
Читайте также: Путин ответил Жириновскому на предложение отправить Мамаева и Кокорина в Сибирь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Монако" Головина победил "Клермон" в матче Лиги 1
-
Фати: "Носить 10-й номер - это гордость, а не давление"
-
"Фиорентина" пока не собирается продавать Кокорина
-
Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте"
-
1
Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем
-
"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки Сёмина
-
"Бордо" сыграл вничью с "Ренном" и другие результаты 8-го тура Лиги 1
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Удинезе", "Сассуоло" одолел "Салернитану"
-
"Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" в матче АПЛ
-
Дибала и Мората пропустят матч с "Челси"
-
Рюдигер хочет перейти в "Реал"
-
1
Месси может сыграть с "Манчестер Сити"
-
Шварц прокомментировал победу над "Рубином"
-
Жена Карпина призвала поддержать "Ростов"
-
Куртуа высказался о ничьей с "Вильярреалом"
-
Куман высказался о возможном увольнении
-
"Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ
-
1
Левандовски назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеру
-
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Капитан "Челси" высказался о поражении от "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17