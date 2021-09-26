Фати: "Носить 10-й номер - это гордость, а не давление"
Фото: твиттер "Барселоны"
Вингер "Барселоны" Ансу Фати дал комментарии после игры против "Леванте" (3:0).
Напомним, что 18-летний игрок появился на поле впервые с ноября 2020 года и сразу же забил гол.
"Спасибо врачам и всем, кто был со мной, фанатам и людям в клубе. Постараюсь помочь, насколько смогу. Мы "Барса", мы должны бороться за все трофеи.
Носить 10-й номер - это гордость, а не давление", - приводит слова Фати Mundo Deportivo.
Читайте также: Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Монако" Головина победил "Клермон" в матче Лиги 1
-
Фати: "Носить 10-й номер - это гордость, а не давление"
-
"Фиорентина" пока не собирается продавать Кокорина
-
Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте"
-
1
Фергюсон сравнил Роналду с Цезарем
-
"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после отставки Сёмина
-
"Бордо" сыграл вничью с "Ренном" и другие результаты 8-го тура Лиги 1
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Удинезе", "Сассуоло" одолел "Салернитану"
-
"Саутгемптон" уступил "Вулверхэмптону" в матче АПЛ
-
Дибала и Мората пропустят матч с "Челси"
-
Рюдигер хочет перейти в "Реал"
-
1
Месси может сыграть с "Манчестер Сити"
-
Шварц прокомментировал победу над "Рубином"
-
Жена Карпина призвала поддержать "Ростов"
-
Куртуа высказался о ничьей с "Вильярреалом"
-
Куман высказался о возможном увольнении
-
"Динамо" обыграло "Рубин" в матче РПЛ
-
1
Левандовски назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеру
-
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Капитан "Челси" высказался о поражении от "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14