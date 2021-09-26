Фати: "Носить 10-й номер - это гордость, а не давление"

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Фати: "Носить 10-й номер - это гордость, а не давление"Фото: твиттер "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Ансу Фати дал комментарии после игры против "Леванте" (3:0).

Напомним, что 18-летний игрок появился на поле впервые с ноября 2020 года и сразу же забил гол.

"Спасибо врачам и всем, кто был со мной, фанатам и людям в клубе. Постараюсь помочь, насколько смогу. Мы "Барса", мы должны бороться за все трофеи.

Носить 10-й номер - это гордость, а не давление", - приводит слова Фати Mundo Deportivo.

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Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте"

Гол Фати помог "Барселоне" разгромить "Леванте"

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