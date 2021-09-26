"Монако" Головина победил "Клермон" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"
В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Монако" добыл выездную победу над "Клермоном".
Благодаря победе "Монако" поднялся на восьмое место. Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле первый тайм.
"Клермон" - "Монако" 1:3
Голы: Байо, 7 - 1:0, Бен-Йеддер, 25 - 1:1, Фолланд, 48 - 1:2, Диоп, 90 - 1:3
"Клермон": Дема, Зедадка, Ожье, Унтонджи, Нсимба, Рашани (Аллевина, 66), Гастьен, Бертомье (Кауи, 66), Доссу (Амель, 83), Абдул-Самед (Иглесиас, 66), Байо.
"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Павлович, Кайо Энрике, Головин (Диоп, 46), Желсон Мартинш (Боадю, 69), Тчуамени, Фофана (Матазо, 38), Бен-Йеддер (Бадиашиле, 87), Фолланд (Агиляр, 88).
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